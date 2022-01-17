برلمانيون: تقارير هيومن رايتس «المسيسة» تتعمد الإساءة لسمعة مصر دوليًا

قال النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك تعنت واضح وغير مبرر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية واستمرارية في مهاجمتها للدولة المصرية.

وانتقد عضو مجلس الشيوخ، التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" والذي انتقدت فيه السلطات المصرية، مؤكدًا أن مثل هذه التقارير “مسيسة” ولا تمت للواقع بصلة، وأن الهدف منها تشويه صورة مصر أمام العالم.

وتساءل ضيف الله، عن الجهات التي تستقي منها تلك المنظمات معلوماتها حول حقيقة الأوضاع في مصر، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية تتدخل في عمل تلك المنظمات وتعمل لصالحها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريح خاص لـ “للدستور”، أن هذه التقارير لن تؤثر على وحدة وصلابة الشعب المصري الذي لا يستمع إليهم ولا يصدقهم .

وطالب النائب سعيد ضيف الله، "هيومن رايتس ووتش" بضرورة الاطلاع على المشروعات القومية العملاقة التي حققتها القيادة السياسية في وقت وجيز، والتى جعلت الاقتصاد الوطني من اقوى اقتصاديات المنطقة على الرغم من الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.

وفي سياق متصل، استنكر النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ،عن حزب مستقبل وطن، تقرير "هيومن رايتس ووتش"، والتى اتهمت فيه السلطات المصرية بقمع المعارضة.

وقال "فوزي":«ليس بجديد على تلك المنظمة الموجهة التي تعمل على دعم أعداء الوطن من الجماعات الإرهابية وتنظيمها الدولي أن تصدر مثل هذه التقارير المشبوهة والمسيسية عن حالة حقوق الأوضاع في مصر وأن تهاجم فيها السلطات المصرية».

وأضاف، «مصر ليس لديها ما تخفية أو تخاف منه، خاصة أن هناك قيادة سياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤمن بحرية الرأي والتعبير وتعمل على دعم الديمقراطية، وحريصة كل الحرص على دمج المعارضة في الحياة السياسية والاستماع لها دون كلل أو ملل».