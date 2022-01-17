لماذا لم تصوت مصر لـ محمد صلاح فى The Best؟

تُوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بجائزة الأفضل "The Best" لأفضل لاعب في العالم لموسم 2020-2021، وذلك للمرة الثانية في مسيرته.

ليفاندوفسكي حصد الجائزة متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والمصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، والذي حل ثالثًا.

وجمع محمد صلاح 39 نقطة بشكل عام خلف ليونيل ميسي الذي جمع 44 نقطة، وروبرت ليفاندوفسكي.

وجاءت نقاط محمد صلاح الـ39 من 271 نقطة من إجمالي نقاط مدربي المنتخبات الوطنية، 176 نقطة من إجمالي نقاط قادة المنتخبات الوطنية، 184 نقطة من إجمالي نقاط الممثل الإعلامي لكل بلد، ومجموع 528,245 صوت من إجمالي أصوات الجمهور المُصوت على الموقع الرسمي للفيفا.

ولم يستطع محمد صلاح التصويت لنفسه كونه قائدًا للمنتخب المصري، لذا تم حرمانه من الأصوات التي تُمنح من قائد منتخب بلاده.



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