الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لماذا لم تصوت مصر لـ محمد صلاح فى The Best؟

جريدة الدستور

تُوج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني، بجائزة الأفضل "The Best" لأفضل لاعب في العالم لموسم 2020-2021، وذلك للمرة الثانية في مسيرته.

ليفاندوفسكي حصد الجائزة متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والمصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، والذي حل ثالثًا.

وجمع محمد صلاح 39 نقطة بشكل عام خلف ليونيل ميسي الذي جمع 44 نقطة، وروبرت ليفاندوفسكي.

وجاءت نقاط محمد صلاح الـ39 من 271 نقطة من إجمالي نقاط مدربي المنتخبات الوطنية، 176 نقطة من إجمالي نقاط قادة المنتخبات الوطنية، 184 نقطة من إجمالي نقاط الممثل الإعلامي لكل بلد، ومجموع  528,245 صوت من إجمالي أصوات الجمهور المُصوت على الموقع الرسمي للفيفا.

ولم يستطع محمد صلاح التصويت لنفسه كونه قائدًا للمنتخب المصري، لذا تم حرمانه من الأصوات التي تُمنح من قائد منتخب بلاده.


التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 (بث مباشر)

لماذا لم تصوت مصر لـ محمد صلاح فى The Best؟

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

هل يحق للمدارس الخاصة والدولية تحويل الدراسة «أون لاين»؟.. وزير التعليم يجيب

ليفاندوفسكي يفوز بجائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم 2021

الرئيس السيسى يوجه بعلاج الطفلة رودينا وجدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»