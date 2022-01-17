الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بسبب ركنة «توك توك» فى أسوان

مشاجرة
مشاجرة

نجحت أجهزة الأمن بأسوان في السيطرة على مشاجرة نشبت بين عائلتين في كوم أمبو، مساء اليوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ونجحت قوات الأمن في القبض على 6 أشخاص وفض المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في شارع الميكنة بمدينة كوم أمبو استخدم فيها الطرفين الشوم والعصى، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت قوة من قسم شرطة كوم امبو بقيادة النقيب حسين أيمن معاون مباحث مركز الشرطة، إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الموقف، بعد القبض على المتورطين من الطرفين، وتبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بسبب الخلاف على ركن توك توك أمام أحد المحلات.

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