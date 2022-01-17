رابط تسجيل لقاح كورونا الجرعة الثالثة 2022 من موقع وزارة الصحة

تسجيل لقاح كورونا الجرعة الثالثة 2022 من موقع وزارة الصحة، بات على رأس اهتمامات جميع الأشخاص بجميع محافظات مصر، يجب على المواطنين الدخول إلى موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا بدأت الحكومة المصرية تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص منع الموظفين والمواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا من الدخول للمؤسسات والمصالح الحكومية حتى يتم حماية جميع الأرواح البشرية من أي وباء.

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية خطوات تسجيل لقاح فيروس كورونا من خلال موقع وزارة الصحة المصرية.

رابط تسجيل لقاح كورونا الجرعة الثالثة 2022

- يجب على الشخص مريد التسجيل: الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية اضغط هنـــــــــــا

- يجب على الشخص مريد التسجيل: اختيار «التسجيل لطلب اللقاح» إذا كنت تدخل على الموقع لأول مرة.

- يجب على الشخص مريد التسجيل: تحديد أو اختيار الفئة التي تنتمي لها سواء كانت «العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو فئات أخرى، التطعيم بغرض السفر.

- يجب على الشخص مريد التسجيل: استيفاء البيانات الشخصية، مثل الاسم بالكامل كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، يجب على الشخص مريد التسجيل كتابة النوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، وهل تعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة، الخ.



تسجيل لقاح كورونا الجرعة الثالثة 2022

- يجب على الشخص مريد التسجيل: اختيار مركز أو قسم للحصول على اللقاح به، ستظهر نسبة قائمة الانتظار، ويمكنك بعدها استكمال البيانات أو تعديل المكان على موقع وزارة الصحة المصري https://egcovac.mohp.gov.eg

-يجب على الشخص مريد التسجيل: إدخال رقم الهاتف، وسيرسل رمز التحقق لهاتفك المحمول، أدخله حتى تتمكن من متابعة التسجيل ومواصلة عملية تسجيل لقاح فيروس كورونا.

- يجب على الشخص مريد التسجيل: تحميل صورة بطاقة الرقم القومي

- يجب على الشخص مريد التسجيل: الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على قراءتهم بعناية، ثم الضغط على اختيار «استكمال».

- في آخر خطوة ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

لقاح كورونا الجرعة الثالثة 2022



ومن هذا الجانب، يوجد العديد من سبل التواصل من أجل الحصول على جرعة لقاح كورونا ومتابعة حالة الطلب، لحجز لقاح فيروس كورونا وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. لمزيد من المعلومات والاستفسار يرجى الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥.



الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها.

الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا هم الفئات التالية:

١- يجب عدم أخذ المصابين بأمراض مزمنة (السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الصدر المزمنة، يجب عدم أخذ الجرعة للأشخاص مرضى الفشل الكلوي...).

٢- يجب عدم أخذ المرضى ناقصي المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية.

٣- يجب عدم أخذ الجرعة للأشخاص مرضى الأورام.

٤- يجب عدم أخذ كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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