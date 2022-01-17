«صناعة الشيوخ» تناقش اقتراح تنسيقية الشباب بإنشاء مركز لوجستي لصناعة الحاويات

ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة البدء في إنشاء مركز لوجستي لصناعة وإصلاح الحاويات بالمواني المصرية، كأحد المشروعات التكميلية لأنشطة الشركات التابعة للقابضة للنقل والعاملة فى هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية للدولة.

وتأتي فلسفة الاقتراح نظراً لموجة التضخم المتزايد وغلاء الأسعار التي تواجه العالم، ومن المتوقع استمرار تصاعدها الفترة المقبلة، والتي من أهم أسبابها "أزمة سلاسل التوريد العالمية" ونقص الحاويات، الأمر الذي كشف أهمية هذه الصناعة ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وفي حالة حدوث خلل وظهور "أزمة سلاسل التوريد" الناتجة عن الأحداث العالمية والمترتبة على جائحة كورونا، الأمر الذي يؤدي إلى شلل في حركة التجارة بين الدول وزيادة أسعار النقل البحري وبالتالي زيادة فى الأسعار والتضخم، مما يرفع من أهمية صناعة وإصلاح حاويات الشحن لتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وترجع أهمية المكان، إلى موقع مصر وقناة السويس، وهو العامل الأساسي والفريد لإقامة هذه الصناعة الهامة التي تخدم جميع خطوط الملاحة العالمية.

وأوصت اللجنة بتبني المقترح، وفتح قنوات اتصال مع الجهات المعنية كافة، واستيفاء كافة الدراسات والبيانات للتنسيق مع الجهات المختصة لتبني هذا المقترح الطموح، لما له من مكاسب متعدده على المستوى الاقتصادي والإستراتيجي.