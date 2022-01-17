الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة عين شمس تحصد المراكز الاولي في مسابقة اليونسكو للتعلم عن بعد

جامعة عين شمس تحصد المراكز الأولى في مسابقة اليونسكو للتعلم عن بعد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

فازت جامعة عين شمس بالمركز الأول و الثاني في المسابقة الأولى للمركز الدولي للابتكار في التعليم العالي تحت رعاية اليونسكو “UNESCO- ICHEI”  والمعهد الدولي للتعلم عن بعد “IIOE” عن أفضل برنامج تدريبي لمهارات التعلم عن بعد وتوظيف التكنولوجيا في التعليم.

وحصلت  الدكتورة منى عبد العال المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم وأستاذ الصحة العامة جامعة عين شمس على المركز الأول وحصلت الدكتورة داليا أحمد يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الالكتروني ومدرس الهستولوجيا بجامعة عين شمس على المركز الثاني.

وتهدف المسابقة لتقديم  أفضل برامج تدريبية إلكترونية في فرصة لعرض وتحسين الخبرة في التعليم  والتعلم الإلكتروني والمدمج.

وشارك أكثر من 210 مشترك من 45 دولة حول العالم وقدموا برامج تدريبية على مستوى عالي من الجودة والابتكار.

معايير الاختيار 

وتم التقييم بدقة من قبل لجنة من الخبراء الدوليين وفقا لمعايير محددة وهي :
-جودة وأصالة المحتوى
-التفاعل والإبداع
-الصلة بمنهج التعليم والتعلم الاكتروني والمدمج.

امتحانات معامل تقييم تطوير إلكتروني برنامج عقد على الاول لجنة التعليم العالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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