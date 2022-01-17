«المصريين الأحرار» يدين حادث استهداف ميليشيا الحوثى لدولة الإمارات

أدان حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، العمل الإرهابي الذي تبنته ميليشيا الحوثي، غير الشرعية، واستهدف منشآت في منطقة أبوظبي وصهاريج محرقات بترولية.



وأعرب الحزب، في بيان له، عن بالغ تعازيه لقادة وشعب دولة الإمارات الشقيقة في المصاب والحادث الأثيم، معربين عن بالغ أمنياتنا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن مصر شعبا وقيادة يتضامن مع الدولة الشقيقة في مصابها، مع الدعم الكامل لها فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع العمل الإرهابي الخسيس.

يذكر أن الشرطة الإماراتية، أكدت وقوع انفجار صهريج وسط أبوظبي، وحريق في مطار أبوظبي، وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في انفجار صهاريج وقود في أبوظبي، وأعقب ذلك إعلان جماعة الحوثيين في اليمن أنها نفذت هجوما على الإمارات.

وقالت الشرطة في أبوظبي إن تحقيقا أوليا أظهر العثور على أجزاء طائرة، ربما تكون بدون طيار، في موقع الانفجار في منطقة صناعية - بالإضافة إلى حدوث حريق في موقع إنشاءات بالمطار.