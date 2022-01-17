الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين الأحرار» يدين حادث استهداف ميليشيا الحوثى لدولة الإمارات

عصام خليل رئيس حزب
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

أدان حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، العمل الإرهابي الذي تبنته ميليشيا الحوثي، غير الشرعية، واستهدف منشآت في منطقة أبوظبي وصهاريج محرقات بترولية.


وأعرب الحزب، في بيان له، عن بالغ تعازيه لقادة وشعب دولة الإمارات الشقيقة في المصاب والحادث الأثيم، معربين عن بالغ أمنياتنا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن مصر شعبا وقيادة يتضامن مع الدولة الشقيقة في مصابها، مع الدعم الكامل لها فيما تتخذه من إجراءات للتعامل مع العمل الإرهابي الخسيس.

يذكر أن الشرطة الإماراتية، أكدت وقوع انفجار صهريج وسط أبوظبي، وحريق في مطار أبوظبي، وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في انفجار صهاريج وقود في أبوظبي، وأعقب ذلك إعلان جماعة الحوثيين في اليمن أنها نفذت هجوما على الإمارات.

وقالت الشرطة في أبوظبي إن تحقيقا أوليا أظهر العثور على أجزاء طائرة، ربما تكون بدون طيار، في موقع الانفجار في منطقة صناعية - بالإضافة إلى حدوث حريق في موقع إنشاءات بالمطار.

سامح شكري الحوثيين طائرات بدون طيار الخارجية المصرية حزب المصريين الأحرار ميليشيات الحوثي دولة الإمارات الدكتور عصام خليل وزير الخارجية سامح شكري دولة الإمارات الشقيقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

شاهد حفل توزيع جوائز الأفضل FIFA THE BEST 2021 (بث مباشر)

لماذا لم تصوت مصر لـ محمد صلاح فى The Best؟

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

هل يحق للمدارس الخاصة والدولية تحويل الدراسة «أون لاين»؟.. وزير التعليم يجيب

ليفاندوفسكي يفوز بجائزة «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم 2021

الرئيس السيسى يوجه بعلاج الطفلة رودينا وجدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

وداعًا وعليهم جميعا رحمة الله

لواء.حمدى البطران

هل كان العقاد متطرفًا

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا نقديًا؟

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

توتر في القدس على خلفية قرار إخلاء منزل فلسطينيين

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»