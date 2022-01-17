«تعليم الشيوخ» توصى بتوفير الاعتمادات المالية لتطوير المستشفى الجامعي بالإسماعيلية

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية، بحضور ممثلي الحكومة.

وانعقد الاجتماع بحضور عميد كلية الطب بجامعة قناة السويس، ومدير مستشفى الجامعة، ومندوب عن وزارة المالية.

واستعرض النائب رمضان إمام، الاقتراح برغبة بشأن تطوير المستشفي الجامعي بمحافظة الإسماعيلية، مطالبًا بتوفير 15 سرير عناية مركزة لخدمة أهالي الإسماعيلية.

وأشار «إمام»، إلى أن مستشفى الجامعة يتردد عليها الآلاف من الناس البسطاء والفقراء والذين يحتاجون لتوفير الخدمة الصحية، مطالبًا بسرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى وتوفير كل الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تحتاجها لخدمة المرضى وتخفيف المعاناة عنهم.

وأصدرت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، توصية بمخاطبة وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية.

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رفع أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، قائلًا: «ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد في صباح يوم الأحد 30 من يناير في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا».

ووافق المجلس علي المادة 104 من مواد مشروع قانون العمل وجاء نص المادة كما يلي: "لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، دون إخلال بالجزاء التأديبي".

وكانت شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلًا بشأن المادة 103 من مشروع قانون العمل فى الفصل الخاص بـ"الإجازات السنوية"، حول منح العامل إجازة دراسية بأجر لأداء الامتحان، في ظل مطالبة البعض بأن يقدم العامل ما يفيد دخوله الامتحان.

وطالب النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بإبقاء المادة الخاصة بالإجازة مدفوعة الأجر للعامل للالتحاق بالدراسة، علي ما جاءت من لجنة البيئة والقوى العاملة مع التأكيد في النصف الثانى من المادة علي ضرورة اجتياز الامتحان.