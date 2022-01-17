الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل مصنع في بدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الإثنين، حجز عامل ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، وذلك لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مصنع بمدينة بدر.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول قيام عامل بالمصنع محل الواقعة بسرقة مبلغ مالى من داخل الخزنة الخاصة بالمصنع محل الواقعة والذين أقروا بأنهم شاهدوا المتهم أثناء خروجه من المصنع وبحوزته حقيبة. 

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من صاحب مصنع يتهم عاملًا بسرقة مبلغ مالى من داخل خزانة المصنع الخاص به.

ونجح ضباط المباحث من تحديد هوية المتهم، وتم ضبطه واقتياده لقسم الشرطة.

وبمواجهته أقر بارتكاب واقعة السرقة نظرًا لمروره بأزمة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حجز نيابة متهم عامل سرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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