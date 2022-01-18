إمام وخطيب بالأوقاف يضع روشتة لعلاج الوساوس فى الصلاة

قال الشيخ أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف، إن هناك نوعان في الصلاة من الوساوس وسواس من الشيطان، ووسواس من النفس، وأما النوع الأول الذي هو من الشيطان، فعندما يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انصرف.

وأضاف الفيل في رده على سؤال ورد إليه عبر البث المباشر الذي يجريه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائلة تقول: اسمع كلام خادش في أذني أثناء الصلاة، فماذا أفعل؟ والنوع الثاني: وسواس النفس وهو الوسواس القهري الذي يقهر الإنسان في توصيل ما يريد أن يصل إليه، وهذا من حديث النفس، وهذا يأتي من الضغوط التي قد يتعرض لها لفترة طويلة، وهذا ليس علاجه الذكر والعبادة، ولكن علاجه هو الطب النفسي، لأنه سوف يعرف ما الأسباب التي أدت إلى ذلك سواء ضغوط نفسية أو عصبية.

وأشار إلى أن هناك وصفة دينية لابد أن تجربها السائلة، إذا لم تأتي بنتيجة فعليها بالطب النفسي وهى:" أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه "ثلاث مرات" أو خمس مرات، وكان النبي عليه السلام وصانا بفعل ذلك إذا جاء وسواس للإنسان خلال الصلاة، ثم تقرأ بآية الكرسي، وإن لم يأت بنتيجة فعليها بخواتيم سورة البقرة، وإن لم تأت هذه الخطوات بنتيجة فعليها بالطب النفسي.

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