الثلاثاء 18 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

إمام وخطيب بالأوقاف يضع روشتة لعلاج الوساوس فى الصلاة

الشيخ أشرف الفيل
الشيخ أشرف الفيل

قال الشيخ أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف، إن هناك نوعان في الصلاة من الوساوس وسواس من الشيطان، ووسواس من النفس، وأما النوع الأول الذي هو من الشيطان، فعندما يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انصرف.

 

وأضاف الفيل في رده على سؤال ورد إليه عبر البث المباشر الذي يجريه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائلة تقول: اسمع كلام خادش في أذني أثناء الصلاة، فماذا أفعل؟ والنوع الثاني: وسواس النفس وهو الوسواس القهري الذي يقهر الإنسان في توصيل ما يريد أن يصل إليه، وهذا من حديث النفس، وهذا يأتي من الضغوط التي قد يتعرض لها لفترة طويلة، وهذا ليس علاجه الذكر والعبادة، ولكن علاجه هو الطب النفسي، لأنه سوف يعرف ما الأسباب التي أدت إلى ذلك سواء ضغوط نفسية أو عصبية.

 

وأشار إلى أن هناك وصفة دينية لابد أن تجربها السائلة، إذا لم تأتي بنتيجة فعليها بالطب النفسي وهى:" أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه "ثلاث مرات" أو خمس مرات، وكان النبي عليه السلام وصانا بفعل ذلك إذا جاء وسواس للإنسان خلال الصلاة، ثم تقرأ بآية الكرسي، وإن لم يأت بنتيجة فعليها بخواتيم سورة البقرة، وإن لم تأت هذه الخطوات بنتيجة فعليها بالطب النفسي.

 

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وقد حددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

الشيخ اشرف الفيل علماء الأزهر الشريف الوساوس الشيطان الشيطان الرجيم الصلاة

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وائل لطفي

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