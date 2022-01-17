الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى

مصر

8.5 مليون زيارة منزلية للتوعية بخطر الزيادة السكانية.. حصاد وزارة التضامن اليوم

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تستعرضها «الدستور» في السطور التالية

القباج: «2 كفاية» يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، تقريراً مفصلاً عن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل "2 كفاية"، حيث تضمن التقرير عرضاً لكافة أنشطة المشروع منذ انطلاقه في مايو 2018 وحتى نهاية ديسمبر الماضي، والتي تتم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

https://www.dostor.org/3686664


 «التضامن»: تنفيذ 8.5 مليون زيارة طرق أبواب للتوعية بتنظيم الأسرة

 قالت ديزيريه لبيب مدير مشروع “2 كفاية” للحد من الزيادة السكانية، إن البرنامج حقق منذ بدايته عام 2018 وحتى الآن 3 محاور ففي مجال العمل على استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية تم تنفيذ المشروع من خلال 108 جمعيات أهلية بعدد 2257 قرية بالمحافظات المستهدفة، ويقوم بالتثقيف المجتمعى 1246 متطوعة تم تدريبهن للعمل كمثقفات مجتمعيات.
 https://www.dostor.org/3686804


 «التضامن» تكشف عدد المستفيدين من ندوات «2 كفاية»

قالت الدكتورة ديزيريه لبيب، مدير مشروع «2 كفاية»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم عمل 702971 مكالمة تليفونية منذ انطلاق البرنامج في 2018 وحتى الآن، للتوعية بتنظيم الأسرة وبطرق الوقاية من كورونا
https://www.dostor.org/3686817


 القومي للبحوث: يوجد فراغ تشريعي بشأن الانتحار ولا يوجد ما يجرمه

قالت الدكتورة سهير عبدالمنعم، مستشار بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن هناك فراغا تشريعيا، بشأن الانتحار بصفة عامة،  لافتة إلى أنه لا يوجد تجريم للتحريض على الانتحار أو المساعدة على تنفيذه أو الترويج للأفكار الانتحارية؛ أو الإلزام بالعلاج والتأهيل لمن يشرع في الانتحار على غرار العديد من التشريعات العربية والأجنبية.
https://www.dostor.org/3686670
 

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي طرق الوقاية من كورونا وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي تنظيم الأسرة الزيادة السكانية صندوق الأمم المتحدة المركز القومي للبحوث

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وائل لطفي

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