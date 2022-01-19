بالأرقام.. تفاصيل إنقاذ «التضامن» للمشردين من الشوارع

تسعى الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بإنقاذ المشردين من الشوارع وتوفير حياة آمنة لهم، وذلك في إطار برنامج بلا مآوى الذي يستهدف، الحد من ظاهرة الأطفال والكبار بلا مأوى وإعادة تأهيلهم صحيا وثقافيا واجتماعيا لدمجهم بالمجتمع مرة أخرى.

​وفي هذا الصدد وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع درجة الاستعداد القصوى لإنقاذ المشردين بالشوارع، خاصةً في فصل الشتاء التي تزداد فيه حجم التقلبات المناخية والأمطار والسيول التي تهدد حياة من يتخذون من الشارع مأوى لهم.

113 مليون لإنقاذ المشردين

من المقرر أن ينطلق عام 2022 عام المجتمع المدني، إذ قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 113 مليون جنيه من موازنة الدولة من أجل حماية المشردين وذلك حتى عام 2023، على أن تقوم وزارة التضامن بتشجيع الجمعيات الأهلية لتعزيز التعاون في هذا الملف وإيمانا بأهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الأهلى.

وحتى شهر أكتوبر 2021 أنقذت فرق التدخل السريع عدد ٩٩٦ مواطنًا ومواطنة بدور الرعاية الاجتماعية علي مستوي الجمهورية، وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي ٧٦٢ أسرة تشمل مواطن أو أكثر في خطر، بالإضافة إلى إيداع عدد ٣٣٨ حالة بمستشفيات وزارة الصحة بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وأيضًا تعامل الفريق مع 7 حالات من الإتجار فى البشر.

احنا معاك.. أبرز برامج حماية المواطنين من التشرد

وتعد مبادرة احنا معاك التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لإغاثة المشردين، أحد أهم برامج الوزارة التي تتكون من فرق يجوبون الشوارع والميادين، من خلال سيارات التدخل السريع، التي تجوب شوارع القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لحماية الأطفال والكبار من التشرد والعيش في الشوارع بلا مأوى.

وتتكون مبادرة احنا معاك حتى الآن من 17 مجموعة متنقلة، مكونة من 6 أشخاص، هم مشرف و5 أفراد، يقدمون خدمات متنوعة لمن يحتاجها، مثل توفير وسيلة نقل لدار إيواء، أو توفير الطعام، توفير الدعم النفسي للأطفال.

وتعمل الدولة من خلال برامج قطاع الشؤون الاجتماعية على تقديم الدعم المادى والتقنى للمشردين، ولتقديم الربط الشبكى لمنظومة رعايتهم وإتاحة بياناتها لكافة الجهات المعنية، وإحالة المشردين للجهات المختصة لعلاجهم من الأمراض النفسية أو الجسدية والتعاطى.

بدأت في 2016 حتى الآن

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مراحل مختلفة لبرامج حماية المشردين، والتي تم تمويل المرحلة الأولى من 201٦ / 201٩، بمبلغ 164 مليون جنيه، منها 114 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، و50 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

أما تمويل المرحلة الثانية التي بدأت من 202٠ / 202٣، فقد تم تخصيص 113.5 مليون جنيه من وزارة المالية بتوجيه من القيادة السياسية، أما المنصرف حتى تاريخه فيبلغ 135.5 مليون.

إنقاذ 16617 طفلًا

منذ يناير 2017 وقد بدأت وزارة التضامن التعامل مع الأطفال، حيث تم التعامل مع 5707 أطفال بلا مأوى، و8778 أطفال عمالة، و2134 طفلا مع أسر، ليكون إجمالى الحالات التي تعامل معها البرنامج 16617، من 2017 وحتى نهاية يونيو 2021.

أما الدمج بمؤسسات الرعاية الاجتماعية فقد وصل عدد حالات الدمج إلى 4928 تم دمج 1860 طفلا، ودمج أسرى من خلال فرق الشارع مباشرةً 526، ودمج أسرى من خلال مؤسسات الرعاية 896، ودمج بالتعليم ومحو أمية 868، ودمج مهنى داخل الدار 758 حالة، وتشغيل خارج الدار 20 حالة.

أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات

تتلقى وزارة التضامن الاجتماعي الشكاوى عن طريق أكثر من وسيلة، ومنها الخط الساخن للوزارة ١٦٤٣٩، وخط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة ١٦٥٢، وصفحات التواصل الاجتماعي، والشكاوى المُرسلة بالبريد أو مُسلمّة بالوزارة بشكل شخصي، وأيضاَ الشكاوى المُقدمة في وحدة استقبال الشكاوى بالوزارة.