الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو الشيوخ: تقارير «هيومن رايتس ووتش» عن مصر مُسيسة.. والمنظمة تدعم الإرهاب

النائب أحمد فوزى
النائب أحمد فوزى

استنكر النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ،عن حزب مستقبل وطن، التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الألمانية، والتى اتهمت فيه السلطات المصرية بقمع المعارضة.

وقال "فوزي" في تصريح لـ«الدستور»: «ليس بجديد على تلك المنظمة الموجهة التي تعمل على دعم أعداء الوطن من الجماعات الإرهابية وتنظيمها الدولي أن تصدر مثل هذه التقارير المشبوهة والمسيسية عن حالة حقوق الأوضاع في مصر وأن تهاجم فيها السلطات المصرية».

وأضاف، «مصر ليس لديها ما تخفية أو تخاف منه، خاصة وأن هناك قيادة سياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤمن بحرية الرأي والتعبير وتعمل على دعم الديمقراطية، وحريصة كل الحرص على دمج المعارضة في الحياة السياسية والاستماع لها دون كلل أو ملل».

وأشار، إلى أن النجاح الكبير الذي حققه منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والذي أقيم بمدينه شرم الشيخ بجنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس السيسي أزعج أعداء الوطن، لما له من مردود دولي جيد ، جعل التحالف الدولى للجماعات الإرهابية في حالة من الجنان ويريدون بكل قوة تشويه النجاحات التي تحققها مصر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الشعب المصري لا يبالي بمثل هذه التقارير ولا يلتفت إليها بعدما تأكد وعرف الغرض الخبيث من وراء إصدارها، موضحًا أن جميع المصريين يقفون على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية، وخلف أبنائهم من رجال القوات المسلحة والشرطة، في مواجهة قوى الشر والظلام.

وطالب "هيومن رايتس ووتش" بضرورة مراجعة نفسها، وأن تتوقف عن دعم التنظيمات والجماعات الإرهابية حول العالم، وأن تكون أكثر واقعية في إصدار تقاريرها، وأن تكون معلوماتها حقيقية لا أن تكون تقارير مبنية على الكذب والتدليس.

هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية عضو مجلس الشيوخ مصر النائب أحمد فوزى

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