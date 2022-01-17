الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يشارك في إحياء ذكرى نياحة القديس «ابا فيس» اليوم

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بذكرى نياحة القديس ابا فيس.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه كان من أهل أدنا من أعمال الأشمونيين "قرية تابعة لمركز ملوي محافظة المنيا" رباه والداه تربية مسيحية وبعد نياحتهما عبر النيل إلى ناحية الشرق وجاء إلى القديس أباهور "أبو الكنوز" بجبل العمود "جبل سوادة" فاستقبله القديس أباهور فرحا وألبسه اسكيم الرهبنة. 

فاجهد أبا فيس نفسه بنسكيات كثيرة بلا ملل حتى دعوه الصبور، وبعد نياحة أبيه الروحي أباهور، قام وعبر النهر إلى ناحية الغرب وانفرد في العبادة في مكان على الشاطئ الغربي للنيل.

وفي ذات يوم ظهر له السيد المسيح وأعطاه السلام ثم حدد له أساس كنيسة ومكان مجمع الرهبان. وأمره أن يبدأ بالبناء. فاجتمع حوله حوالي مائة أخ وبنوا مجمع الرهبان والكنيسة. وكان أبافيس أبًا روحيًا لهم.

وقد احتمل حروبًا كثيرة من الشيطان وكان ينتصر عليه بقوة الله . وفي أواخر حياته انفرد هو أحد تلاميذه في مكان يدعي جبل الملح وهناك أكمل جهاده الصالح وتنيح بسلام . فأخذ تلميذه الجسد الطاهر وأتي به إلى مجمع الرهبان حيث دفنوه بإكرام عظيم . 

وظهرت عجائب وأشفيه كثيرة من جسده الطاهر وكانت هذه المنطقة تدعي قديما منية بني خصيب ثم صارت تدعي منية أبو فيس وقد حلت محلها مدينة المنيا حاليًا. 

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الثلاثاء، قداس عيد الغطاس المجيد، بالكنيسة المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية.

واعتاد البابا على مشاركة أقباط الإسكندرية احتفالهم برأس السنة الميلادية وعيد الغطاس المجيد، ومشاركة أقباط القاهرة احتفالي عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة.

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