الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق مقهيين دون ترخيص بحي شمال ورفع 45 طن مخلفات في المنيا

حملات مكثفة للنظافة
حملات مكثفة للنظافة بأحياء وقري المنيا

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم، مقهيين مخالفين بحي شمال المدينة، وواصلت حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بقريتي تلة ونزلة حسين وتمكنت من رفع 45 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

وقال محمود حسين رئيس حي شمال المدينة إن قسم التنظيم شن حملة اليوم تمكنت من تنفيذ قرار غلق لعدد ٢من المقاهي لمخالفة شروط الترخيص، مضيفا أن الحي واصل أعمال رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من خلال حملة نظافة مكثفة بمحيط المدارس بالحي للحفاظ على سلامة الطلاب فضلا على أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر وجو صحي جميل حالة من مسببات الأمراض والأوبئة.

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وأضاف محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله، أن قسم البيئة بالقرية واصل حملات رفع المخلفات حيث تم رفع 20 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية ونقلها الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين أن قسم البيئة بالقرية واصل جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومه النظافة بالقرية، حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية وتم نقل المخلفات الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

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وأكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الأعمال والحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة وأمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون وعدم السماح لأحد لمخالفته مع استمرار تكثيف أعمال النظافة بالشوارع.

حملات مكثفة للنظافة بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة للنظافة بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة للنظافة بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة للنظافة بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة للنظافة بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة للنظافة بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة للنظافة بأحياء وقري المنيا
حملات مكثفة للنظافة بأحياء وقري المنيا
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غلق 2 مقهي بدون ترخيص رفع 45 طن مخلفات حملات نظافة بحي وسط وقريتي تلة ونزلة حسين محمود حسين الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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