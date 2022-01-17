«العناني» يناقش استعدادات استضافة مصر للجنة منظمة السياحة العالمية

عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماع الـ٤٨ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية ومن المقرر استضافتها أواخر شهر مارس المقبل.

وفازت مصر برئاسة هذه اللجنة خلال الانتخابات التي أُجريت أثناء انعقاد الاجتماع الـ٤٧ لها في مايو الماضي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الـ٤٨ للجنة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ووزراء السياحة العرب الأعضاء باللجنة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة وتبادل العديد من الآراء والرؤى، وإعداد خطة عمل مشتركة للنهوض بالقطاع السياحي والعاملين به خاصة في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وحضر الاجتماع اليوم السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدي وزير السياحة والآثار لكل من الشئون الفنية والترويج، والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تيسير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.