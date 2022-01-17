حقوق إنسان النواب: جهود فريق برنامج «الأطفال والكبار بلا مأوى» تخدم الاستراتيجية الوطنية

أشاد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بجهود فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا دوره الفعال في الشارع المصري والاستجابة للشكاوى التي تقدم له سواء هاتفيا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.

وقال سلطان في تصريحات صحفية، إن هذه الجهود تدعم رؤية الدولة المصرية نحو ملف حقوق الإنسان وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف: «تنشر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الحالات الإنسانية التي تستوجب التدخل من جانب الأجهزة المعنية لتوفير متطلباتهم خاصة المشردين، ومن ثم يكون الملاذ دائما بفرق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، حيث تكون الاستجابة مباشرة منهم والتنسيق بشأن نقلهم لأقرب المقرات الخاصة بدور الرعاية التي تؤهلهم وتوفر لهم الحياة بشكل مختلف».

ولفت «سلطان» إلى أن الإرادة للدولة المصرية نحو ملف حقوق الإنسان مختلفة عن الماضي ويتم الاهتمام بها بشكل فعال، وجهود وزارة التضامن وأجهزتها المختلفة فعالة من أجل المواطن، وتدعم جهود حقوق الإنسان بشكل مختلف وتضع المواطن دائما في أولوياتها، موجها الشكر للأجهزة المعنية وكافة أعضاء فرق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى.

كما أشاد أيضا بجهود التواصل الإعلامي لفريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بقيادة حازم الملاح، مؤكدا أن حلقة الوصل التي يقوم بها ما بين الفرق ووسائل الإعلام والاستجابة للحالات التي تعرض من خلالها تحقق نتائج إيجابية تصب في صالح المنظومة، والتي تعود بطبيعة الحال على منظومة حقوق الإنسان في مصر بشكل مختلف.