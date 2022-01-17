الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 600 ملزمة تعليمية دون ترخيص فى مطبعة مشبوهة بالقاهرة

ضبط 600 ملزمة تعليمية
ضبط 600 ملزمة تعليمية

تمكن، اليوم الإثنين، ضباط مباحث المصنفات من ضبط قرابة 600 نسخة ملزمة تعليمية مجهولة المصدر والمحتوى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية داخل مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام «مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة»، بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الخاصة بإحدى الكليات بدون تفويض أو إذن كتابى من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها، وأمكن ضبط «المدير المسئول، مقيم بمحافظة القاهرة».

وبالتفتيش تم ضبط 600 ملزمة تعليمية مجهولة المصدر والمحتوى لسنوات ومواد دراسية مختلفة، خاصة بإحدى الكليات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه مدير المطبعة المشار إليها، وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة القاهرة وزارة الداخلية اصحاب الحقوق حماية حقوق الملكية الفكرية مطبعة بدون ترخيص جهود أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث المصنفات بالمخالفة للقانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

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