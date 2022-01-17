الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبوظبي بطائرات مسيرة مفخخة

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة مُفخخة باتجاه الإمارات اليوم الإثنين، مما أسفر عن انفجارٍ وحريق بمطار أبوظبي.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبوالفول- وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"- عن إدانة واستنكار المملكة الأردنية الهاشمية الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان.

وأكد تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب الأشقاء في الإمارات، مشددًا على أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن الأردن.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة أبوظبي عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة اليوم الإثنين.

كما أعلنت شرطة أبوظبي عن "السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام.