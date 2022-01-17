الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبوظبي بطائرات مسيرة مفخخة

ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة مُفخخة باتجاه الإمارات اليوم الإثنين، مما أسفر عن انفجارٍ وحريق بمطار أبوظبي.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبوالفول- وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"- عن إدانة واستنكار المملكة الأردنية الهاشمية الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي الجبان.

وأكد تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب الأشقاء في الإمارات، مشددًا على أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن الأردن.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة أبوظبي عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة اليوم الإثنين.

كما أعلنت شرطة أبوظبي عن "السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام.

الخارجية ميليشيا الحوثي مطار ابو ظبي الأنباء الأردنية الإرهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقوقنا وحقوقهم

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: مصر تدعم بناء المؤسسات الإفريقية فى المناطق المتضررة من الإرهاب

طقس شديد البرودة نهارا قارس البرودة ليلا.. الأرصاد توضح طقس الـ 72 ساعة القادمة

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

«الصحة» توضح سبب اختلاف فترات جرعات لقاح كورونا

«الإحصاء» يعلن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020

الإسماعيلى يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة: أخطاء تحكيمية فجة فى مباراة الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

شهادة حية على سنوات حاسمة

منى رجب

عندما يشارك الفن التشكيلى فى حركة التنوير والتنمية

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا