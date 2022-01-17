الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

انضباط وإجراءات وقائية فى ثالث أيام امتحانات النقل بمطروح (صور)

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح، اليوم الاثنين، عقب تفقده اللجان الامتحانية بمدرسة الضبعة البحرية الابتدائية، أن لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة في يومها الثالث سادها الهدوء والانضباط وتنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في مواجهة كورونا.

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وأوضح «شحاتة»، أن طلاب الصف الرابع الابتدائي أدوا امتحان اليوم الثالث في مادتي الدراسات الاجتماعية فترة أولى والتكنولوجيا فترة ثانية، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في الهندسة فترة أولى والتربية الفنية فترة ثانية، بينما أدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اليوم الثاني والأخير للمواد غير الأساسية في مادتي حاسب آلي فترة أولى، ومواطنة وحقوق إنسان فترة ثانية، وكذلك أدى طلاب صفوف النقل  بالثانوي الفني بكافة نوعياته امتحاناتهم المقررة في اليوم الثالث. 

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واطمأن وكيل تعليم مطروح، من خلال غرفة العمليات الرئيسية، على توافر الأجواء الامتحانية المثالية، والالتزام بتنفيذ الإجراءات الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد داخل اللجان، حرصًا على سلامة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات، حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وطباعتها جيدة وفي مستوى الطالب المتوسط، وشاملة جميع فقرات المنهج ومطابقة للمواصفات والوزن النسبي للورقة الامتحانية.

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وأشار الى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية قامت بالتواصل المباشر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، والتي أفادت أن العملية الامتحانية سادها الانضباط والالتزام، وفق التعليمات الوزارية الخاصة بذلك، ولم يتم تلقي أي شكاوى أو ملاحظات من الطلاب وأولياء الأمور.

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وأكد وكيل تعليم مطروح أنه سيتم القيام بجولات ميدانية مفاجئة بكافة اللجان في محافظة مطروح، لمتابعة انتظام العملية الامتحانية وحسن سيرها، وفق الضوابط المهنية، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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محافظ مطروح الضبعة وكيل وزارة التربية والتعليم الإجراءات الوقائية صفوف النقل

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