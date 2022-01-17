الثلاثاء 18 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«موجة من الصقيع وسحب سوداء».. الطقس السيء يضرب الفيوم (فيديو)

طقس سئ على أنحاء
طقس سئ على أنحاء محافظة الفيوم وسحب سوداء تغطي السماء

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الإثنين، طقس سيء على أنحاء المحافظة، وكذا سحب سوداء وموجة من الصقيع الشديدة.

ومن جانبه، وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم برفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع المراكز، وكافة المديريات الخدمية، لمواجهة ظروف الطقس، وتحسبًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام الثلاثة القادمة، بالإضافة إلى مراجعة استعدادات كل قطاع لمواجهة الأزمات والكوارث، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ظروف الطقس السيء والسيول بمختلف أنحاء المحافظة. 



وشدد، على انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بشكل دائم، والتواصل المستمر مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، وتوحيد الجهود، من خلال الربط الإلكتروني لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع غرف عمليات مجالس المدن والمديريات، لتدارك الآثار السلبية للأزمة، مع تنظيم نوبتجيات عمل مستمرة على مدار الـ24 ساعة لغرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة، لمواجهة الأزمات والطوارئ، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي ذات السياق، أصدر المحافظ، تكليفات لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمرور اليومى للتأكد من صلاحية وتطهير بالوعات الصرف، وتكثيف أعمال الصيانة بصفة مستمرة، كما كلّف مسئولي الري بالمرور على مخرات السيول وتطهيرها بشكل كامل، تحسباً لأى طوارئ قد تتعرض لها المحافظة.

طقس أنحاء محافظة الفيوم وسحب سوداء تغطي السماء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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