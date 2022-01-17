الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: السيارات الكهربائية تخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد

أشاد عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيهات الدولة بالعمل على تصنيع وإنتاج أول سيارة كهربائية، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2023 سيكون لدى مصر أول سيارة من هذا النوع.
 
وأضاف «حماد» في بيان له، أن العمل على تصنيع السيارات الكهربائية سيحقق العديد من الإيجابيات أهمها الحد من تلوث الهواء فضلا عن الحفاظ على البيئة وكذلك تخفيض الدعم المقدم من للوقود نتيجة العمل بسيارات حديثة تستهلك وقود أقل، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن العالم يتجه حاليا نحو العمل بالسيارات الكهربائية باعتبارها تحقق العديد من المزايا أبرزها التقليل من معدلات التلوث الذي تسببه السيارات التي تعمل بالبنزين، لافتا أن توطين صناعة هذه السيارات في مصر سيعمل على مواكب التطور السريع الذي يشهده العالم. .

وتابع حماد: التلوث البيئي المتصاعد الذي نشهده حاليا دفع الدولة المصرية لتبني فكرة تصنيع السيارات الكهربائية، باعتبارها بديل آمن للسيارات التي تعتمد على المشتقات البترولية والتي تتسبب في أزمة بيئة حقيقية.
 
 وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن السيارات الكهربائية تعمل على إزاحة وسائل النقل التقليدية التي تعمل بالبنزين، الأمر الذي يعزز دورها في الحفاظ على البيئة عن طريق خفض نسبة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل التقليدية.

وأكد حماد، أن تكلفة هذا النوع من السيارات عالية وتحتاج بنية أساسية ضخمة حتى تعمل بشكل صحيح، مضيفا: مصر تحركت بسرعة في مجال السيارات الكهربائية وبدأت في العمل بمبادرة إحلال السيارات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن مصر تحركت بسرعة في مجال السيارات الكهربائية، قائلاً: «بدأنا في العمل بمبادرة إحلال السيارات، تخيلوا حجم السيارات الكهربائية والغاز ممكن تبقى قد إيه، 20% أو 30% إحلال لحجم ضخم جدا للسيارات التي تستخدم الطاقة مثل السولار والبنزين».

وأكد الرئيس السيسي، خلال جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم بعنوان «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، أنه اعتبارا من 2023 سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.

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