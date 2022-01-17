الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

افتتاح أول وحدة مرور وأحوال مدنية الكترونية بـ 6 أكتوبر

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عن افتتاح أول وحدة مرور وأحوال مدنية إلكترونية بالكامل في المدينة.

وأوضح النجار، أن وحدة المرور الإلكترونية وخدمات الأحوال المدنية بموقف النقل الجماعي الجديد “آمان” بالمحور المركزي، 48/101 أمام المشروع القومي المونوريل بجوار مدرسة أم القري.

وأضاف النجار، أن خدمة الفحص الفني المميز تبدأ يوميًا في تمام الساعة ١٠ صباحًا على مدار الأسبوع دون عطلات.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن افتتاح وحدة المرور الإلكترونية جاء ضمن خطة نشر وحدات المرور الالكترونية المتطورة  من أجل تقليل   الزحام على وحدات المرور التقليدية وتقديم خدمات أسرع للمواطنين.

وأكد رئيس جهاز مدينه ٦ اكتوبر ، أن تعمل هذه الوحدات بصورة إلكترونية بشكل كامل و يتم تقديم الأوراق والحصول على الترخيص الكامل بخلاف خدمات الاحوال المدنية بذات الموقع في اقل وقت ممكن وايضا تعمل الوحدة علي تجديد التراخيص   وليس للترخيص لاول مره .

وافاد النجار ، ان  جار تنفيذ وتطوير أعمال الطرق والكباري التي تخدم المشروع القومي قطار المونوريل ، فضلا عن تنفيذ بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم المنطقة بمساهمة المواطنين في الحصول علي خدمات متوفرة . 

واضاف ، انه سيتم تنفيذ اكبر مول تجاري مفتوح ولتقديم خدمات جديدة للمواطنين والمقيمين باسعار متقاربة لجميع الفئات العمرية.

الاحوال المدنية وحدات المرور الالكترونية جمهورى تراخيص الكترونية المشروع القومي مدينة ٦ أكتوبر تقديم خدمات المشروع القومي المونوريل النقل الجماعي تقليل الزحام ضمن جمهورية الفحص لخدمات

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وائل لطفي

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