برلماني ألماني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمديد تعليق ميثاق الاستقرار

دعا أنطون هوفريتر، زعيم الكتلة البرلمانية لـ "حزب الخضر" في ألمانيا، الاتحاد الأوروبي إلى تمديد "التعليق المؤقت لميثاق الاستقرار" الذي يحد من العجز العام والديون.

وقال "هوفريتر" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الولي" اليوم الإثنين - "نشهد في الواقع أزمة خاصة للغاية ولا نعرف إلى متى ستستمر".



يذكر أن ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد الأوروبي ينص على عدم جواز استدانة الدول بما يزيد على 60% من ناتجها الاقتصادي وتم تعليق العمل بهذا البند خلال الجائحة، لكن من المقرر أن يدخل مجددا حيز التنفيذ عام 2023.

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، تبلغ نسبة ديون الاتحاد الأوروبي الآن نحو 92% من الناتج الاقتصادي الإجمالي.