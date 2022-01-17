محافظ قنا يناقش مع نائب وزير الآثار خطط التنمية السياحية

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار بمكتبه صباح اليوم، لبحث آليات تنشيط السياحة، والخطط المُزمع تنفيذها لتطوير مناطق الجذب السياحي، بحضور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وكل من النائب حمدى سعد، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب مصطفى محمود مصطفى، والنائبة سناء حسانى أعضاء مجلس النواب، والنائب احمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ.



واستعرض محافظ قنا ونائب وزير السياحة والآثار المعالم الأثرية والتراثية التى تتميز بها مدن المحافظة، لاسيما مدن قنا ونقادة وقوص وقفط ونجع حمادي، والتي تعتبر فرصًا لجذب المزيد من السائحين الأجانب وتنشيط حركة السياحة وتوفير فرص عمل للشباب.



وأوضح، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتطوير المواقع الأثرية ومناطق الجذب السياحي بالمحافظة، حيث تم الانتهاء من تطوير وترميم قصر البرنس يوسف كمال بمدينة نجع حمادي، وافتتاحه لاستقبال الزائرين، وكذلك تم الانتهاء من وضع التصور والتصميم النهائى لتطوير كورنيش مدينة قنا، بالإضافة إلى اعتماد 110 مليون جنيه لتطوير كورنيش مدينة نقادة.



واطلع "الداودي" و"شلبي" على اللوحة الورقية الخاصة بالتصميم الجديد لكورنيش مدينة قنا، حيث أكد أنه سيتم تنفيذ الكورنيش الجديد بطول 1.2 كم بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إذ تصل مدة التنفيذ إلى عام من بدء أعمال التطوير، مشيرًا إلى أن الكورنيش سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة، ونقطة إلتقاء لحركة السياحة النيلية العابرة، إذ سيشمل إنشاء مرسى للبواخر السياحية، ورصيف "مارينا" للمراكب الصغيرة، للانتقال إلى الكورنيش الغربى ثم إلى معبد دندرة، بالإضافة إلى الكافتريات ومنافذ البيع المختلفة والمطاعم ومعارض الحرف اليدوية التراثية، ومنطقة للألعاب الترفيهية، وممشى للمواطنين، ومسار للدراجات وحديقة متحفية، ومسطحات خضراء.



من جانبها، أعربت الدكتورة غادة شلبى عن إعجابها بالبيئة الريفية التى تتمتع بها محافظة قنا، واقترحت التوجه نحو تنمية السياحة الريفية داخل المحافظة، كما عرضت عدد من الأفكار والمقترحات التي تتناسب مع البيئة الجنائية، وتم مناقشة مدى امكانية تطبيقها مستقبلا، مؤكدةً أن الأحداث التاريخية التى شهدها قطاع السياحة والآثار مؤخرًا مثل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومى للحضارة، وافتتاح طريق الكباش بعد الانتهاء من ترميمه ساهمت بشكل كبير فى تنشيط حركة السياحة داخل مصر، لافتةً إلى أننا نسعى إلى الترويج للمعالم الأثرية التى تتميز بها قنا لجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها.