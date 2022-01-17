بائعة على هيئة رجل: «أبويا لبسني زي الرجالة ونزلت معاه السوق ولسه آنسة» (فيديو)

امرأة في زي رجل، لقب معلمة حاوطها منذ الصغر، عاشت حياتها بشخصية رجل وتغاضت عن أنوثتها، هي الحاجة رضا التي تعمل بائعة بسوق بمنطقة طرة منذ أن كان عمرها 6 أعوام بعد أن قرر والدها اصطحابها معه لمساعدته على تحمل مسئولية عائلتهم كونه لديه العديد من الأبناء الذين ينتظرون "لقمة العيش".

وقالت لـ"الدستور": لم يستكفى بعملها وهي طفلة فضلًا عن عيش طفولتها، ولكنه أجبرها أيضًا على ارتداء زي رجالي، معلقة: "أبوية قاللى لازم تلبسي لبس محترم ورجالي علشان ماحدش يبصلك كده ولا كده ولا يقول عليكي كلمة وحشة".

ترعرعت رضا بالزي الرجالي، حيث بعد وفاة والدها وهي في عمر الـ17 قررت أن تستمر في ما بدئه والدها وظلت بنفس الزي الرجالي، حتى اشتهرت من أكثر من ثلاثين عام بلقب المعلمة رضا، وكان لهذا الزي تأثير عليها في عدم حصولها على فرصة لعيش أنوثتها وظلت حتى عمر الـ50 "بنت بنوت" بسبب إرتدائها للملابس الرجالي، وعلقت: "استمريت في اللبس ده علشان محدش يقول بعد موت أبوها خلعت برقع الحيا وعلشان اتعودت عليه".

"الشقى مخلاش حد يشوفني حلوة"، أكدت أنها منذ صغرها وهي تتحمل مسئولية عائلتها ومن ثم أشقائها وأبنائهم، عاشت واقفة بجانبهم وهي لم تشعر بذرة ندم معلقة: "علشان أهلى يفتكروني بعد ما أموت"، وتلاقي رضا حب وسند من قبل أهلها.