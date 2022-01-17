الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لليوم الثانى..

انطلاق الدورة الأولى بالبرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ«القومي للمرأة»

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ«القومي للمرأة

واصل اليوم الاثنين فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، فعاليات الدورة التدريبية الأولى بالبرنامج التدريبي للقيادات الدينية، في إطار المرحلة الثانية من الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية بالقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة.

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبي مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن اليوم الأول تم تدريب 45 قيادة دينية " مسلم ، مسيحى"، وتضمن البرنامج التدريبي عدة موضوعات منها القضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة من منظور طبى ودينى، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية.

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البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ«القومي للمرأة

وأشارت «وهبي»، إلى أن البرنامج التدريبى لإعداد القيادات الدينية والدعاة يستهدف 3600 قيادة دينية فى 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياة كريمة، ويستمر لمدة 20 يومًا، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمختصين.

وكان فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج،  اطلق أمس فعاليات البرنامج التدريبى للقيادات الدينية من اجل تنمية الاسرة المصرية.

البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
البرنامج التدريبي للقيادات الدينية بـ�القومي للمرأة
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مصر محافظة سوهاج فعاليات كريم الدين

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