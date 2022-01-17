الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يتلقى واجب العزاء في شهداء عزبة التفتيش

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تلقى، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واجب العزاء في شهداء عزبة التفتيش التابعة لقرية طليا بمركز ومدينة أشمون، بالسرادق الجماعي المقام بالعزبة، حيث تقدم صفوف متلقي العزاء، بحضور نائبه محمد موسي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.


وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا المولى عزوجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.


وخلال تقديمه واجب العزاء أكد «أبو ليمون» لأهالي الضحايا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والرعاية الشاملة وتلبية كافة المطالب والاحتياجات، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه سيتم غدًا إرسال قافلة طبية شاملة التخصصات بالمجان لأهالى العزبة يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أولى الحادث اهتمامًا كبيرًا، ووجه بإنشاء محور نيلى في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة، لتسهيل حركة تنقل المواطنين، حرصًا على أمنهم وسلامتهم.


جدير بالذكر، أن محافظ المنوفية قد استقبل أسر ضحايا ومصابي حادث معدية المناشي، وسلمهم مساعدات مالية عاجلة، كما قام رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بمعاينة منازل الضحايا والمصابين لتوصيل خدمة مياه الشرب لمنازلهم على نفقة المحافظة، فضلاً عن توجيه محافظ المنوفية بزراعة 30 عمود إنارة جديد بنطاق العزبة لتحسين جودة الإنارة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات تنموية صغيرة لشباب وفتيات العزبة كمصدر دخل لهم، كما قامت وحدة التدخل السريع، أمس الأحد، برفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم وتسوية مداخل العزبة، بناء على طلب الأهالي.

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