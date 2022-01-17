الكويت تعلن تضامنها مع الإمارات عقب هجوم حوثي استهدفها بطائرة مسيرة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن تضامنها مع دولة الإمارات عقب استهداف المناطق المدنية بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشا الحوثي والتي أدت الي مقتل وجرح عدد من الأبرياء.

وأكدت الوزارة "وقوف دولة الكويت إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وأعربت الكويت عن استنكارها استهداف المناطق المدنية في الإمارات بطائرات مسيرة حوثية السعودية تعتبر تفجيرات الإمارات هجوما إرهابيا وتتوعد الحوثيين، حسب صحيفة الوطن الكويتية.

وقالت الوزارة في بيان إن "استمرار استهداف مليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه الميلشيات وضرورة تحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني وصيانة الأمن والسلم الدوليين".

وكانت قد أعلنت شرطة أبو ظبي عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة اليوم الاثنين.

كما أعلنت شرطة أبو ظبي "السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية".

وأكدت الشرطة أن "السلطات المختصة تبدأ تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به".

وكانت شرطة أبو ظبي قد أفادت في وقت سابق، بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه "لا أضرار عن الحادثين".

في حين أوضحت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".

ومن جهتها، دانت وزارة الخارجية السعودية، الهجوم الذي تعرض له مطار أبو ظبي، معتبرة أن التفجيرات التي استهدفت المطار هي "هجوم إرهابي"، ومتوعدة بصد كل هجمات الحوثيين.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: "ندين بأشد وأقسى العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين"، مؤكدة وقوف الرياض "التام مع دولة الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها".