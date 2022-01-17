«طهران تايمز»: لاعب كرة السلة الأمريكي يستمتع باللعب في الدوري الإيراني

أعرب دوايت بويكس، لاعب كرة السلة الأمريكي المحترف في نادي شيميدور قم لكرة السلة، عن سعادته باللعب في الدوري الإيراني الممتاز، حسبما أفادت صحيفة طهران تايمز الإيرانية.

وأوضح الحارس البالغ من العمر 32 عامًا، في مقابلة مع صحيفة طهران تايمز، عن حياته في إيران في عامه الأول في البلاد.

وقال بويكس: كنت أعرف بعض اللاعبين الذين كانوا يلعبون في إيران، مضيفاً أنه سيكون من الجيد المجيء إلى هنا وأكون قادرًا على اللعب معهم أيضًا.

وأضاف دوايت بويكس: “سمعت عن إيران من خلال قلة من الأشخاص والوكلاء والموظفين مثل هؤلاء، وقالوا، إنه دوري ممتاز، وهو يتحسن كل عام، لذلك، شعرت أنه من الجيد أن أخرج إلى هنا”.

وبسؤال بويكس عن حياته الجديدة في إيران، أوضح أنه يعتقد أنها شيء لطيف ولكن من السابق لاوانه الحديث عنها، وانه مرتاح هنا في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة سانا السورية، أن وتيرة التدريبات المكثفة لمنتخب سوريا الأول لكرة السلة تزداد ضمن معسكره المقام حالياً في العاصمة الإيرانية طهران استعداداً للقاء منتخب كازاخستان في السادس والعشرين من الشهر الحالي في مدينة نور سلطان ضمن منافسات النافذة الأولى لتصفيات كأس العالم.

وضمن روزنامة المعسكر يلتقي المنتخب السوري مع فريق شهرداري كركان متصدر الدوري الإيراني اليوم على صالة (موج سبز).

ويضم فريق شهرداري بصفوفه عدداً من لاعبي منتخب إيران مثل أمير صديقي ولديه لاعبون أمريكيون كما أنه حقق 6 انتصارات في الدوري الإيراني بأول سبع مباريات ويبلغ معدل أطوال الفريق 8ر198 سم.

يشار إلى أن المنتخب السوري سيلتقي فريق شيميدر (رابع الترتيب) يوم الخميس القادم ويختتم ودياته مع المنتخب الإيراني الأول يوم السبت القادم.