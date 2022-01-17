الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس التعاون الخليجي يدين تفجيرين وقعا بالعاصمة العراقية بغداد

مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الإثنين، التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة العراقية بغداد يوم أمس، وأسفرا عن وقوع إصابات.
وأعرب الحجرف - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - عن "تضامن المجلس مع العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيه"، مؤكدا "مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه".

وكان قائد عمليات العاصمة العراقية بغداد، الفريق الركن أحمد سليم قد أعلن، أمس الأحد، إصابة شخصين في تفجيرين استهدفا مصرفين بمنطقة الكرادة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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