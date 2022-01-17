الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجهات الرقابية في كندا وأمريكا تعيد تقييم سيارات تسلا

سيارات تسلا
سيارات تسلا

قالت الجهات الرقابية المعنية بسلامة السيارات في الولايات المتحدة وكندا إنها تناقش مع شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" بعض مشكلات التدفئة وتُقيِّم "مخاوف السلامة المحتملة".

يأتي ذلك بعدما اشتكى عدد من مالكي تسلا من فشل مضخات الحرارة في العمل عند درجات الحرارة المنخفضة جدًا، وفقًا لموقع "درايف تسلا-كندا".

وأشار التقرير إلى أنَّ مشاكل التدفئة حدثت حتى بعد أن قامت تسلا في أوائل العام الماضي باستبدال أجهزة الاستشعار المعيبة في مضخات الحرارة في بعض سيارات طراز 3 وطراز Y إنتاج 2020-2021 لمعالجة المشكلة.

وقالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة إنها "على دراية بالمشكلة، وتواصل جمع المعلومات ومناقشة المشكلة مع تسلا وتقييم مخاوف السلامة المحتملة".

بدوره، أعلن منظم سلامة السيارات الكندي عن فتح تحقيق في نظام التدفئة والتبريد لسيارات تسلا من نفس الطرازين بعد ورود 16 شكوى من المستهلكين حول أدائها أثناء الطقس البارد.

وأعربت هيئة النقل الكندية عن قلقها من أنَّ نظام التدفئة وتكييف الهواء المعطل "قد يؤثر في إزالة الضباب أو الجليد عن الزجاج الأمامي وبالتالي في رؤية السائق".

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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