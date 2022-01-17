الرئيس الصيني يدعو إلى التعاون الدولي لمواجهة السيول

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، إلى التضامن والتعاون بين المجتمع الدولي لمواجهة أزمة السيول.



وقال "شي" - في الجلسة الافتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن "السيول التي تعرضت لها البلاد أدت إلى أزمة عالمية"، مشيرا إلى "أن الدول لا تستقل حوالي 190 قاربا صغيرا بشكل منفصل، بل تستقل كلها سفينة عملاقة يتوقف عليها مصيرنا المشترك".



وأضاف، أن "الصين ينبغي ألا تنمي الاقتصاد على حساب استنفاد الموارد وتدهور البيئة، وألا تضحي الدولة بالنمو لحماية البيئة، مؤكدا أن بكين تفعل كل ما في وسعها للحفاظ على النظام الإيكولوجي، وتعزيز الوقاية من التلوث والسيطرة عليه، وتحسين بيئة المعيشة والعمل لشعبها".



وأشار الرئيس الصيني إلى "أن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده ارتفع 8% على أساس سنوي في عام 2021، محققا الهدف المزدوج المتمثل في النمو المرتفع نسبيا والتضخم المنخفض نسبيا، معربا عن ثقته الكاملة في مستقبل الاقتصاد الصيني".



وأوضح "شي" أن "التحولات في البيئة الاقتصادية المحلية والدولية جلبت ضغوطا هائلة، لكنها لم تغير أُسس الاقتصاد الصيني التي تتميز بالمرونة القوية والإمكانات الهائلة والاستدامة طويلة الأجل".