عضو بالمجلس العلمي الفرنسي: السيناريو الأسوأ بجائحة كورونا بدأ في التراجع

قال خبير الأمراض الوبائية ارنو فونتانيه وعضو المجلس العلمي الفرنسي "إن السيناريو الأسوأ في جائحة فيروس كورونا بدأ في التراجع، حيث انتهت ذروة الإصابات هذه الأيام على الأقل في منطقة إيل دو فرانس".

وأوضح ارنو فونتانيه - حسبما نقلت إذاعة "أنتر فرانس"، اليوم الاثنين - أن المناطق الفرنسية الأخرى ستصل قريبا إلى ذروة الإصابات، مشددا على فعالية اللقاح وأهمية الجرعة المنشطة.. متوقعا أن دخول المستشفيات سيصل إلى ذروته خلال الأسبوع المقبل.

ونوه بأن عدد الإصابات بكورونا سينخفض خلال شهر فبراير المقبل وسيواصل الانخفاض خلال مارس أيضا، مبينا أنه عندما يصاب شخص بمتحور أوميكرون يكون محصناً ضد دلتا.

وأشار إلى أنه ستكون هناك دائمًا متغيرات جديدة، إلا أنه أعرب عن أمله في أن تكون أقل شراسة، كما أكد المجلس العلمي أن كل موجة من الفيروس تعزز حصانة الجميع.. مضيفا "سننتهي بالأوبئة الموسمية، ولكن يمكننا في نهاية المطاف أن نتوقع حمايتنا من المتحورات الخطيرة".

وبشأن لقاح كورونا، قال ارنو فونتانيه "بالطبع، اللقاح له تأثير وبعد 6 أشهر من الجرعة الثانية يعطى مزيدا من الحماية ضد العدوى، وعند تلقي الجرعة التنشيطية يقل خطر الإصابة بنسبة 70%، وهذه نسبة لا يستهان بها على الإطلاق".

وكان البرلمان الفرنسي قد أقر أمس الأحد، في تصويت أخير للنواب، مشروع قانون شهادة التطعيم ضد كورونا مع تجدد تفشي الوباء في البلاد.