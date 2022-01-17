الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لجنة الصحة بالبرلمان النمساوى تبدأ بحث تطبيق التطعيم الإجبارى فى البلاد

البرلمان النمساوي
البرلمان النمساوي

بدأت لجنة الصحة في المجلس الوطني النمساوي (البرلمان)، اليوم الإثنين، بحث ترتيبات تطبيق التطعيم الإجباري المقرر في الأول من فبراير المقبل.

وقال رئيس المجلس الوطني فولفانج سوبوتكا - في تصريح اليوم - "إن عملية التصويت النهائية في الجلسة العامة للمجلس على قانون التطعيم الإجباري ستجرى يوم الخميس المقبل، وأن القانون يحظى حتى الآن بدعم عدة أحزب، على رأسها حزبا الائتلاف الحكومي الشعب والخضر، ومن المعارضة الحزب الاشتراكي وحزب نيوس، فيما يعارضه حزب الحرية".

يشار إلى أن مشروع قانون التطعيم الإجباري يتضمن مرحلة أولية دون عقوبات متوقعة حتى منتصف مارس القادم، وسيطبق على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من المواطنين أو المقيمين بصفة دائمة أو مؤقتة، وهناك استثناءات للنساء الحوامل وجميع الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية، ولأولئك الذين تعافوا حتى 6 أشهر بعد الشفاء، وتتراوح العقوبة بين غرامة بقيمة 600 إلى 3600 يورو.

وكانت وزارة الصحة النمساوية قد سجلت اليوم 15 ألفا و717 إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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