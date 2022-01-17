الأردن: إحباط محاولة مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأردنية ضمن منطقة المسئولية، اليوم الإثنين، على إحدى واجهاتها، محاولة قيام مجموعة من الأشخاص باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إنه حينما قامت الأجهزة الأمنية بالضبط حدث اشتباك، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد المجموعة وفرار الآخرين، مؤكداً أن المجموعة التي حاولت اجتياز الحدود ترتبط بالمجموعة التي قامت بعملية يوم أمس الأحد، والتي أسفرت عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.