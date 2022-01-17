«كيف تختار مجلة مناسبة لنشر أبحاثك؟».. ورشة عمل بجامعة حلوان

انعقدت ورشة العمل بعنوان «كيف تختار مجلة مناسبة لنشر أبحاثك»، نظمها مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان عبر تطبيق zoom، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص، مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

أدار ورشة العمل الدكتورة أماني السيد عضو المكتب التنفيذي لمركز دعم البحث العلمي، وحاضر بها الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان، ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تحرص دائما على تنظيم الفعاليات التي من شأنها المساهمة في توسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية، كما تعمل ورش العمل على تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار في البحوث العلمية، حيث أن البحث العلمي يخدم الخطة البحثية والاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

كما أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به مركز دعم البحث العلمي في المساهمة في إثراء البحوث بمختلف التخصصات العلمية، وبالتالي المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد القصاص، مدير مركز دعم البحث العلمي، أهمية النشر الدولي في عرض وإبراز نتائج البحث العلمي، موضحا أن القنوات التي يتم من خلالها النشر العلمي متعددة وتشمل المؤتمرات العلمية وسيرفرات لنشر الأبحاث مثل Pre Print Servers، أو من خلال المجلات العلمية الدولية المدرجة على قواعد البيانات المعتد بها مثل Scopus وWeb of Science، وغيرها، مشيراً إلى أن هذه المجلات بعضها متخصص وبعضها متعدد التخصصات.

وتضمنت ورشة العمل إلقاء الضوء على كيفية اختيار المجلة المناسبة لنشر البحث، بالإضافة إلي توضيح شروط البحث على كل موقع من مواقع النشر الدولي، وتحديد القيمة العلمية وقوة المجلة وشرح معامل التأثير وقياس معايير الاستشهادات بالأبحاث.

كما تحدث الدكتور محمد القصاص عن تكاليف النشر، وكذلك أوضح كيفية معرفة المدة التي قد تستغرقها المجلة لقبول ونشر البحث.

وشهدت ورشة العمل مشاركة 437 من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، من بينهم 163 مشاركًا من جامعة حلوان، 237 من الجامعات والمؤسسات المصرية، ومن الدول العربية (الجزائر، فلسطين، السعودية، السودان، المغرب، تونس، اليمن، العراق) حضر (35)، كما حضر 2 من دول أجنبية، وفي ختام ورشة العمل تم فتح باب المناقشات والرد على جميع تساؤلات المشاركين، كما أثنى المشاركون على المعلومات القيمة بورشة العمل.