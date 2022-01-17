الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«كيف تختار مجلة مناسبة لنشر أبحاثك؟».. ورشة عمل بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

انعقدت ورشة العمل بعنوان «كيف تختار مجلة مناسبة لنشر أبحاثك»، نظمها مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان عبر تطبيق zoom، وذلك تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتور محمد القصاص، مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

أدار ورشة العمل الدكتورة أماني السيد عضو المكتب التنفيذي لمركز دعم البحث العلمي، وحاضر بها الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان، ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تحرص دائما على تنظيم الفعاليات التي من شأنها المساهمة في توسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية، كما تعمل ورش العمل على تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار في البحوث العلمية، حيث أن البحث العلمي  يخدم الخطة البحثية والاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

كما أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به مركز دعم البحث العلمي في المساهمة في إثراء البحوث بمختلف التخصصات العلمية، وبالتالي المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد القصاص، مدير مركز دعم البحث العلمي، أهمية النشر الدولي في عرض وإبراز نتائج البحث العلمي، موضحا أن القنوات التي يتم من خلالها النشر العلمي متعددة وتشمل المؤتمرات العلمية وسيرفرات لنشر الأبحاث مثل Pre Print Servers، أو من خلال المجلات العلمية الدولية المدرجة على قواعد البيانات المعتد بها مثل Scopus وWeb of Science، وغيرها، مشيراً إلى أن هذه المجلات بعضها متخصص وبعضها متعدد التخصصات.

وتضمنت ورشة العمل إلقاء الضوء على كيفية اختيار المجلة المناسبة لنشر البحث، بالإضافة إلي توضيح شروط البحث على كل موقع من مواقع النشر الدولي، وتحديد القيمة العلمية وقوة المجلة وشرح معامل التأثير وقياس معايير الاستشهادات بالأبحاث.

كما تحدث الدكتور محمد القصاص عن تكاليف النشر، وكذلك أوضح  كيفية معرفة المدة التي قد تستغرقها المجلة لقبول ونشر البحث.

وشهدت ورشة العمل مشاركة 437 من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، من بينهم 163 مشاركًا من جامعة حلوان، 237 من الجامعات والمؤسسات المصرية، ومن الدول العربية (الجزائر، فلسطين، السعودية، السودان، المغرب، تونس، اليمن، العراق) حضر (35)، كما حضر 2 من دول أجنبية، وفي ختام ورشة العمل تم فتح باب المناقشات والرد على جميع تساؤلات المشاركين، كما أثنى المشاركون على المعلومات القيمة بورشة العمل.

الجامعات جامعة حلوان استراتيجية مستشار رعاية مؤتمرات التنمية المستدامة سودان دعم البحث العلمي البحث العلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

طقس شديد البرودة نهارا قارس البرودة ليلا.. الأرصاد توضح طقس الـ 72 ساعة القادمة

«الإحصاء» يعلن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020

دراسة: دخول 98% من السيدات الحوامل المصابات بـ«كورونا» العناية المركزية

«الصحة»: تطعيم المواطنين بأكثر من 60 مليون جرعة بلقاحات كورونا

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

«طهران تايمز»: لاعب كرة السلة الأمريكي يستمتع باللعب في الدوري الإيراني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ضهر دينا

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

صور

الأهلى والإسماعيلى

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا