موعد مباراة مصر والسودان في ختام دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2022

تصدر موعد مباراة مصر والسودان في ختام دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2022 قائمة محركات بحث جوجل خلال الفترة الجارية تزامنا مع اقتراب مواجهة منتخب المصري مع نظيره فريق السودان في ثالث مواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2022, يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 يناير الجاري.

موعد مباراة مصر والسودان

ويحل موعد مباراة مصر والسودان في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، يوم الأربعاء الموافق 19 يناير الجاري لعام 2022، في التوقيت التالي:-

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان والأردن.

العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.

الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وتقام مباراة مصر والسودان على أرض ملعب ستاد أحمدو أهيدجو الكاميروني.

نتائج مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية

خاض المنتخب المصري مبارتان في كأس الأمم الأفريقية لعام 2021 الاولي كانت بمواجهة منتخب نيجيريا يوم الثلاثاء الماضي 13 يناير الجاري، والذي تلقي فيها الخسارة أمام نيجيريا بهدف مقابل لا شيء لصالح نيجيريا، ثم كانت المباراة الثانية للمنتخب الوطني في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية مع فريق غينيا بيساو وذلك كان يوم السبت الموافق 15 يناير ، وحقق المنتخب المصري الفوز علي نظيره فريق غينيا بيساو بهدف مقابل لا شيء .

القنوات الناقلة لمباراة مصر و السودان

وتُنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقلة الحصرية لمباريات كأس الأمم الأفريقية، وسوف تذاع مباراة المنتخب المصري ونظيره السوداني يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 يناير الجاري، عبر قناتي , beIN MAX 1 وbeIN MAX 2.

يذكر أن المنتخب الوطني قد اقتنص كأس الأمم الأفريقية سبعة مرات ، وتعد مصر من أكثر الدول التي حصلت على كأس الأمم الأفريقية، وكانت البداية عندما حصدت مصر الكأس في عام 1958، وحصلت عليه ايضا في عام 1961 ، وحصلت مصر على الكأس في عام 2022 وعام 2010 ، و 2013.

وانطلقت أولى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 9 يناير الجاري وسوف تستمر المباريات حتى 6 فبراير المقبل.