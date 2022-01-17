بسمة تعلن إصابتها بكورونا: «ياريت الناس كلها تخلي بالها»

أعلنت الفنانة بسمة عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعدما أجرت اختبارا لتحليل بي سي أر، وأظهرت النتيجة إيجابية.

وشاركت “بسمة” صورة لنتيجة المسحة التي أجرتها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وعلقت قائلة: “قدر الله وما شاء فعل، الحمدلله على كل شيء، ياريت الناس كلها تخلي بالها لأن العدوى دلوقتي في الهوا”.

من جهة أخرى، تشارك بسمة في بطولة حكاية “اللي ما يشتري يتفرج”، والتي تناقش قضية التحرش ضمن حكايات الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك".

ويشارك في بطولة المسلسل: إيهاب فهمي، محمد علي رزق، هبة عبدالغني، ندى عادل، وعدد من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.