الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد انطلاق فعاليات حفل ذا بيست لعام 2021 اليوم والقنوات الناقلة له

ذا بيست
ذا بيست

ينتظر جمهور كرة القدم اليوم 17 يناير 2022 حول جميع أنحاء العالم، الحدث الأبرز في عالم احتفالات كرة القدم وهو حفل "الكرة الذهبية ذا بيست" فهو الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حتى يتم رفع النقاب عن اسم اللاعب المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

مواعيد عرض حفل ذا بيست لعام 2021

يتنافس في حفل اليوم على الفوز بجائزة ذا بيست و على لقب الأفضل في العالم اللاعب محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي و لكنه لن يحضر الحفل بسبب تواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية و اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي واللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي كابتن فريق بايرن ميونيخ الألماني.

مواعيد عرض حفل ذا بيست لعام 2021

ويقام حفل جوائز الأفضل ذا بيست اليوم في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب الانتشار المستمر والسريع لوباء فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

موعد انطلاق فعاليات حفل جوائز لقب ذا بيست 

و تنطلق فعاليات حفل جوائز لقب ذا بيست في تمام الساعة الـ 8 مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الـ 9 بتوقيت السعودية ويقام حفل توزيع جوائز ذا بيست لعام 2021  في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية.

و يتم بث حفل جوائز ذا بيست لعام 2021 عبر العديد من القنوات و هى شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وهي الناقل الرسمي للاحتفالية، حيث يتم بثها على قناتها الإخبارية المفتوحة و شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية الرياضية، حيث حصلت على حقوق بث حفل جوائز ذا بيست في 2021 و يتيح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بث مباشر للجماهير على موقعه الرسمي، بالإضافة لمنصاته الإعلامية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر ويوتيوب.

 

حفل ذا بيست لعام 2021
ليونيل ميسى الارجنتين ميسى ليفاندوفسكى محمد صلاح روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم لعام 2021 حفل ذا بيست لعام 2021 ذا بيست

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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