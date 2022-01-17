الإثنين 17 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الكشف عن بوستر الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة
معرض القاهرة

كشفت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن بوستر الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، والتي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 26 يناير وحتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد عقدت منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، لتعلن تفاصيل الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتأتي تحت شعار: هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال، وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونيقولاوس جاريليديس سفير اليونان بالقاهرة،  ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وممثلو الشركة المتحدة للطباعة والنشر والخدمات الرقمية المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وأعضاء لجنته العليا. 

يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلًا مصريًا و45 توكيلًا عربيًا.

الهيئة المصرية العامة للكتاب بوستر الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور مصطفى مدبولي الكاتب يحيى حق ي

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