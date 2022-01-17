الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إذاعة «إنرجي» تقرر بث حلقات «اصحى بإنرجي» و«في الثمانيات» لمواجهة كورونا

اذاعة إنرجي
اذاعة إنرجي

قررت عايدة سعودي مدير محطة راديو إنرجي 92.1، تقديم زهرة رامي حلقة برنامجها "اصحى بإنرجي" صباح اليوم من المنزل بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

 وقالت عايدة سعودي إن المحطة قررت تقديم أي مذيع حلقات برنامجه من المنزل في حالة اشتباه إصابته بفيروس كورونا. وبالفعل جاءت مسحة زهرة رامي إيجابية عقب انتهاء حلقة اليوم، لذا ستواصل تقديم باقي حلقات برنامجها "اصحى بإنرجي" من المنزل حتى شفائها.

برنامج "اصحى بإنرجي" يذاع من الأحد إلى الخميس من 7 إلى 10 صباحا، وجاء قرار إذاعة حلقة اليوم من المنزل خوفًا على باقي العاملين في المحطة، وهو قرار فرضته المحطة منذ بداية الجائحة حفاظا على أرواح الآخرين.

وكشفت عايدة سعودي أن الإعلامي الرياضي محمد عبد الوهاب "هوبا" قدم ايضا حلقته صباح اليوم أيضًا من برنامج "في الثمانيات" الذي يذاع من 10 إلى 11 صباحًا من المنزل لمخالطته زوجته التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا رغم سلبية تحاليله.

وأكد عايدة سعودي على أن عمله من المنزل حرصا على الأخرين حتى التأكد من عدم إصابته وتخوفًا من ظهور أعراض المرض رغم إجرائه التحاليل المؤكدة.

حرص قات فيروس كورون حلقات بفيروس كورونا دى أن إله مدير محطة برنامجها رنا قالت

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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