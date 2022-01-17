محافظ أسوان يلتقى وفد مؤسسة مصر الخير لتحسين مستوى معيشة المواطن

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد مؤسسة مصر الخير برئاسة الدكتور أحمد موسى، المدير التنفيذى للمؤسسة بأسوان، لاستعراض أوجه التعاون المشترك والأنشطة والجهود المبذولة والهادفة لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية الملحة بمختلف قطاعات العمل العام.

وقد أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الرائد الوطني والإنساني الذي تقوم به المؤسسة برعاية من الدكتور علي جمعة رئيس مجلس الأمناء لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة الهادفة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد محافظ أسوان أن الخدمات الجليلة التي قدمتها وتقدمها المؤسسة ضمن منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة التحديات مع إدارة المشروعات المختلفة بإحترافية عالية لخدمة المجتمع المحلي.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى بأن مؤسسة مصر الخير شريك أساسي للمحافظة لمساندة جهودها في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم، ولاسيما في فترات الأزمات حيث ساهمت المؤسسة في تخفيف المعاناة وتقديم المساعدات المختلفة أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا، بجانب توفير العديد من المستلزمات الطبية والمطهرات والمساعدات العينية والغذائية، بالإضافة إلى مساندتها للعمالة الغير منتظمة المتضررة من هذه الجائحة.

ولفت إلى أن المؤسسة بتوجيهات من محافظ أسوان قامت بتقديم يد العون والمساعدة لمتضررى السيول من خلال إعادة إنشاء وإعمار وترميم العديد من المنازل المتضررة بمناطق عزب كيما، علاوة على إنشاء عمارة سكنية تضم 36 وحدة وذلك لتكون هذه الوحدات بديلاً لمساكن متضرري السيول الواقعة بالمخرات حماية لأرواحهم وممتلكاتهم، مع تقديم المؤسسة منتجات حملة شتاء من "ألحفة – بطاطين – كراتين مواد غذائية – قسائم شراء ملابس" وذلك للحالات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية ضمن حملة "سكن ودفا".

وكشف أحمد موسى عن أن مؤسسة مصر الخير قامت بتنفيذ بتنفيذ مشروع رفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب بقرى أبو الريش منها محطة الجيش بطاقة 90 م3/ ثانية، بجانب تطوير محطة الشيخ على لرفع كفائتها وذلك من خلال إضافة فلتر، و2 طلمبة سحب لإنتاج 50 لتر في الثانية بدلاً من 20 لتر/ ثانية، بالإضافة إلى مد خطوط ناقلة لتغذية الخزانات لضمان وصول المياه للمناطق السكنية الواقعة على مرتفعات جبلية.

وأكد أن ذلك يتوازى مع إنشاء العديد من المدارس المجتمعية من بينها مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسي والتي تضم 33 فصل دراسي، مع إعادة تأهيل مدرستي 23 يوليو الإبتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسي، علاوة على إعادة تأهيل مركز شباب أبو الريش قبلي، فضلاً عن الانتهاء من إعادة تأهيل وتجهيز مدرسة السباعية غرب للتعليم الأساسى والتى تضم 12 فصلا دراسيا.