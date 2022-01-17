الإثنين 17 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: مسرح الشارع لعب دورًا مهمًا للحد من الزيادة السكانية

الدكتورة ديزيريه
الدكتورة ديزيريه لبيب

قال الدكتورة ديزيريه لبيب مدير مشروع «2 كفاية»، إن مسرح الشارع لعب دورًا مهمًا في طرح العديد من التأثيرات السلبية الناتجة عن كثرة الإنجاب عن طريق خلق مواقف جاذبة للمُشاهد تجعله يُفكر في الرسائل دون افتعال، موضحة أن عام 2019 تم عرض مسرح الشارع بالعشر محافظات المستهدفة بواقع (2) عرض مسرح شارع بكل محافظة.

وأكدت ديزيريه لبيب مدير مشروع 2 كفاية، نوفمبر 2021 بدأت المرحلة الثانية من مسرح الشارع، عن طريق 20 عرضًا لمسرحية الشارع "2 كفاية" بـ20 قرية من قرى حياة كريمة بالمحافظات المستهدفة، وقد حضر العروض المسرحية 10,360 مواطن ومواطنة من قاطني قرى حياة كريمة، بمتوسط عدد 518 فردًا فى العرض الواحد، وكانت النسبة الأعلى للمشاهدين من السيدات بنسبة 68% من عدد الحضور، كما تم تحديث نظام المتابعة الخاص بالمشروع.

ويستهدف المشروع ما يقرب من مليون سيدة في عشر محافظات، وهي المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الخصوبة وهي (البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان)، بالإضافة إلى حي الأسمرات.
 
أهداف 2 كفاية 

وأوضحت أن المشروع يعمل على الحد من الزيادة السكانية، وتصحيح مفهوم الأسرة الصغيرة والمفاهيم المجتمعية الخاطئة للحد من كثرة الإنجاب، مع الالتزام في تحديد عدد أبناء الأسرة، وتأمين حقها في الحصول للعدد المرغوب من الأطفال.


ومحاور عمل المشروع هى:

العمل على أهمية دور المجتمع المدني وإبراز الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية.

العمل على زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب وحملات إعلامية جماهيرية موسعة.

 التوسع فى خدمات تنظيم الأسرة من خلال العمل على تطوير البنية التحتية وتدعيم الموارد البشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية. 
 

عيادات المجتمع المدنى الزيادة السكانية العروض المسرحية المحافظات الأكثر فقرا 2 كفاية حياة كريمه

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