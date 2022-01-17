«جحيم المحيط الهادئ».. تحذيرات جديدة من ثوران قوي لبركان تونجا

قالت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن رعب بركان تونجا قد يحول المحيط الهادئ إلى ما يشبه بالجحيم إذا ثار مرة أخرى، وأن الخبراء يحذرون من أن البركان قد يثور مرة أخرى وسط توقعات بأن يظل نشطا لمدة شهر على أقل تقدير.

وحذر الصليب الأحمر من أن ما يصل إلى 80 ألف شخص قد يتأثرون بعد ثوران بركان تحت الماء في المحيط الهادئ، مؤكدا أن النطاق الكامل للأضرار مازال غير معروف، نظرا لأن المعلومات الواردة من الجزيرة شحيحة للغاية.

وأكدت الصحيفة أن نيوزيلندا أرسلت طائرة لتقييم الوضع، لكن رئيسة وزرائها جاسيندا أرديرن، قالت إن كارثة تسونامي ألحقت "أضرارًا كبيرة".

وتابعت الصحيفة أن المخاوف الآن من قوة ثوران البركان وما قد يسببه من أضرار، و قال البروفيسور شين كرونين ، من جامعة أوكلاند ، إن دراسات ثوران البركان في حوالي عام 200 م و 1100 م، تشير إلى أنه من المرجح أن يظل نشطًا لبعض الوقت مما يزيد من خطر حدوث المزيد من موجات المد.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية في تونجا، قد حذرت من انتشار رائحة الكبريت والأمونيا في بعض المناطق، وأظهرت صور الأقمار الصناعية اللحظة المرعبة التي اجتاحت فيها سحابة من الرماد والحطام لجزيرة تونجا، حيث يمكن للعلماء الآن إلقاء نظرة على الضرر بفضل القمر الصناعي الأوروبي.

وأكدت الصحيفة أن صور القمر الصناعي تظهر بوضوح أن معظم حافة الحفرة التي كانت فوق مياه المحيط قد دُمِّرت وهذا دليل على ضراوة الانفجار، زتابعت أن الباحثين يدرسون الآن الصور التي التقطت من الفضاء، في محاولة منهم للتنبؤ بما سيحدث في المستقبل وتفادي أكبر ممكن من الضرر، بعد أن تسبب البركان في عزل جزيرة تونجو بالكامل.