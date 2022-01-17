«الصحة» توضح جهود مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع منذ انطلاقها في سبتمبر 2019 وحتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة قامت بفحص مليوني و467 ألفا و507 أطفال حديثي الولادة وتم زيادة مراكز الفحص ضمن المبادرة إلى 3500 وحدة صحية، وفحص 7102 طفل من الأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر.

وكان أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تحويل 144 ألفًا و364 طفلًا لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي، وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفاً أنه تم تحويل 13 ألفًا و657 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك للتقييم الأكثر دقة، وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تستدعي حالته.

وأشار إلى زيادة عدد مراكز فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر «عبدالغفار» أن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرا وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ونوه إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة.