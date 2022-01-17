الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لضمان جودة المياه.. أهالي كفر شكر يطالبون محافظ القليوبية بتغيير مواسير «الاسبستوس»

محافظ القليوبية اللواء
محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان

طالب أهالي مركز ومدينة كفر شكر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بدعم شركة مياه الشرب والصرف الصحي من الأموال المستحقة لمجلس مدينة كفر شكر، بخصوص المسافة من محطة الترشيح رقم 2 حتى محطة رقم 1 خط "اسبستوس" الممنوعة حسب منظمة الصحة العالمية قديم قطر 8 بوصة.

 وأوضح الأهالى للدستور أنه يوجد خط مواسير "اسبستوس" يقع تحت سور الصالة المغطاة يصعب معه أعمال الصيانة والإصلاح منذ سنوات كثيرة، ويتسبب في مشكلات عديدة ويحتاج إلي إحلال وتجديد فوري تزامنا مع إجراءات تطوير المنطقة بالكامل، لأنه يخدم المستشفى ومركز شرطة كفر شكر ومجمع المدارس والمساكن الشعبية ومجمع المحاكم ومجلس المدينة والمعهد الأزهري، وذلك من أجل صحة المواطنين والصالح العام.

وردا على ما عرضه "الدستور" والتواصل معه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم طرح أعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه الاسبستوس بمدينة كفر شكر، مشيرا أنه تم الإسناد إلى أحد المقاولين وسيتم البدء في تنفيذها خلال الشهر الجاري لصالح خدمة المواطنين، منوها أننا نعمل على تحسين مستوى جودة الخدمات في شتى المجالات لشعور المواطنين بالراحة والرضا التام.

عبدالحميد الهجان كفر شكر القليوبية مياه الشرب منظمة الصحة العالمية شركة مياه الشرب مجلس مدينة كفر شكر مجمع المدارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«الإحصاء» يعلن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020

«الغمري»: توثيق 70% من عقود شركات السياحة استعدادًا لبدء سفر المعتمرين

كيف نتعامل مع أعراض الاشتباه بـ«كورونا»؟.. أطباء يجيبون

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب زيادة حالات كورونا  في مصر

السجن 3 سنوات لمحام بتهمة هتك عرض سيدة داخل محطة مترو

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا