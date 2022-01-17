لضمان جودة المياه.. أهالي كفر شكر يطالبون محافظ القليوبية بتغيير مواسير «الاسبستوس»

طالب أهالي مركز ومدينة كفر شكر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بدعم شركة مياه الشرب والصرف الصحي من الأموال المستحقة لمجلس مدينة كفر شكر، بخصوص المسافة من محطة الترشيح رقم 2 حتى محطة رقم 1 خط "اسبستوس" الممنوعة حسب منظمة الصحة العالمية قديم قطر 8 بوصة.

وأوضح الأهالى للدستور أنه يوجد خط مواسير "اسبستوس" يقع تحت سور الصالة المغطاة يصعب معه أعمال الصيانة والإصلاح منذ سنوات كثيرة، ويتسبب في مشكلات عديدة ويحتاج إلي إحلال وتجديد فوري تزامنا مع إجراءات تطوير المنطقة بالكامل، لأنه يخدم المستشفى ومركز شرطة كفر شكر ومجمع المدارس والمساكن الشعبية ومجمع المحاكم ومجلس المدينة والمعهد الأزهري، وذلك من أجل صحة المواطنين والصالح العام.

وردا على ما عرضه "الدستور" والتواصل معه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم طرح أعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه الاسبستوس بمدينة كفر شكر، مشيرا أنه تم الإسناد إلى أحد المقاولين وسيتم البدء في تنفيذها خلال الشهر الجاري لصالح خدمة المواطنين، منوها أننا نعمل على تحسين مستوى جودة الخدمات في شتى المجالات لشعور المواطنين بالراحة والرضا التام.