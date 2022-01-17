الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«السرايا الصفرا».. إصدار جديد لمحمد الشماع بمعرض الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار المصري للنشر والتوزيع كتاب "السرايا الصفرا.. رحلة في مذكرات مدير مستشفى المجاذيب 1916- 1953"، تأليف الكاتب الصحفي محمد الشماع، وتصميم الغلاف للفنان كريم آدم، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 26 يناير الجاري وحتى 7 فبراير المقبل.

وقال محمد الشماع، إن كتاب «السرايا الصفرا» هو رحلة في مذكرات الطبيب محمد كامل الخولي، التي نشرها في مجلة «المصور» سنة 1954، وكتب أغلبها أثناء وظيفته كمدير لمستشفى العباسية للصحة النفسية، ودارت في أغلبها عن حالات شاهدها في المستشفى وفي غيرها من الأماكن التي عمل بها، طوال عمله كطبيب نفسي. 

وأضاف في تصريحٍ لـ"الدستور": "خلال رحلتي مع المذكرات، والتي أميل إلى تسميتها إلى «مشاهدات»، تتبعت في فصول الكتاب تطور المرض النفسي والعقلي في مصر وعلاجاته المختلفة التي بدأت بالقيد بالسلاسل الحديدية والعلاج بالبخور والأعشاب وقراءة القرآن وصولًا إلى الشكل الكيميائي والعلاجات الجماعية المتاحة حاليًا". 

وتابع: "بحثت عن أشهر «البيمارستانات» التي كانت تعالج هذا النوع من المرضى، وكذا خضت في الرحلة طريقًا تاريخيًا نحو شخصيات شهيرة كتب عنها الخولي، منها عبداللطيف عبدالخالق الشاب الذي حاول اغتيال سعد زغلول سنة 1924، وكذلك أحمد كمال سرور أول إذاعي مصري يلتحق بإذاعة بي بي سي البريطانية، وأيضًا سعيد محمد سعيد سفاح السويس الذي ادعى الجنون للهرب من جرائم القتل التي ارتكبها".

محمد الشماع، هو صحفي وباحث مواليد أكتوبر 1979، صدر له كتب: «أيام الحرية» و«الشعب يبدي رأيه في كل ما حدث» و«حكايات من دفتر صلاح عيسى»، ويعمل في مؤسسة «أخبار اليوم» ويكتب في عدد من الصحف والمواقع المصرية والعربية، وهو صانع أفلام وثائقية، وله تجربة في كتابة السيناريو بفيلم «هبوط حاد في الدورة الدموية» الذي وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويروس.

الكاتب الصحفي محمد الشماع كتاب السرايا الصفرا دار المصري للنشر والتوزيع صدر حديثا الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب

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