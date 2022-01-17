الإثنين 17 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأربعاء.. «البيت المحمدي» تُنظم ملتقى «الصحبة والطريق في التصوف»

مؤسسة البيت المحمدى
مؤسسة البيت المحمدى لعلوم التصوف

أعلنت مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، اليوم الإثنين، عن تنظيم  فعاليات المؤتمر العلمى السنوي في  الذكرى الرابعة والعشرين، لانتقال الإمام الرائد الشيخ  محمد زكي إبراهيم، مؤسس العشيرة المحمدية، تحت عنوان "الصحبة والطريق في التصوف"، بعد غدٍ الأربعاء.

وأشارت المؤسسة، في بيان، إلىعقد الجلسة الافتتاحية حول موضوع “الصحبة وتدور فعالياتها على النحو التالي”، حيث سيتم تقديم كلمة الإفتتاح والترحيب من قبل الأستاذ الدكتورمحمد عبد الصمد مهنا، رئيس مجلس أمناء البيت المحمدي والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.

ولفتت إلى أن العلماء الذين يشاركون فى الفعاليات من مصر، الأستاذ الدكتور عبدالحميد مدكور، أمين مجمع اللغة العربية والذى سيقدم موضوع "مفهوم الصحبة"، والدكتور أيمن الحجار الباحث بهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، ممثلا عن مشيخة الازهر، حيث سيقدم موضوع "الصحبة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشارك الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الازهر السابق، بموضوع الصحبة بعد عصر النبوة، والدكتور يونس جوفروا، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بفرنسا، حيث يشارك بموضوع التلقى: مفهومه وأنواعه ومراتبه، ويشارك العلامة المحدث الأستاذ الدكتور رفعت فوزى بكلمة تحمل عنوان "طريق النبوة وطريقة الولاية".

 

 

 

مؤسسة البيت المحمدي تكشف أسماء المشاركين

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«الإحصاء» يعلن أهم مؤشرات وفيات المصريين لعام 2020

«الغمري»: توثيق 70% من عقود شركات السياحة استعدادًا لبدء سفر المعتمرين

كيف نتعامل مع أعراض الاشتباه بـ«كورونا»؟.. أطباء يجيبون

هل سيتم تعطيل الدراسة بسبب زيادة حالات كورونا  في مصر

السجن 3 سنوات لمحام بتهمة هتك عرض سيدة داخل محطة مترو

بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السياسة الخارجية الأميركية، الفوضى أم سياسة عض الأصابع؟

رانيا عبد الرؤوف

«كنا واحد».. عرض مسرحى عن اتحاد العالم لمواجهة الخطر

محمد العسيري

دريد لحام فى جزيرة جرجا

محمود خليل

«الحركة المباركة» فى «ظلال الدين»

د. داليا مجدي عبدالغني

مُنتدى الشباب ... مبتدا مُجابهة الصعاب

د.أحمد الخميسى

جدتى الطيبة.. أجاثا كريستى

علي سعدة

الموظف فى خدمة الشعب

بسنت حسن

إنقاذ عروس النيل

صور

عزاء الإعلامى الراحل وائل الإبراشى

مؤتمر معرض نبيو.. مرحلة جديدة من صناعة الذهب

منتدي شباب العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعلق على احتجاز رهائن فى كنيس يهودى بولاية تكساس

القناة «12» الإسرائيلية: المدعى العام يعتقد أن نتنياهو قرر أخيرًا «الإقرار بالذنب»

سارة شريف تكتب: ترامب فرنسا