الأربعاء.. «البيت المحمدي» تُنظم ملتقى «الصحبة والطريق في التصوف»

أعلنت مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، اليوم الإثنين، عن تنظيم فعاليات المؤتمر العلمى السنوي في الذكرى الرابعة والعشرين، لانتقال الإمام الرائد الشيخ محمد زكي إبراهيم، مؤسس العشيرة المحمدية، تحت عنوان "الصحبة والطريق في التصوف"، بعد غدٍ الأربعاء.

وأشارت المؤسسة، في بيان، إلىعقد الجلسة الافتتاحية حول موضوع “الصحبة وتدور فعالياتها على النحو التالي”، حيث سيتم تقديم كلمة الإفتتاح والترحيب من قبل الأستاذ الدكتورمحمد عبد الصمد مهنا، رئيس مجلس أمناء البيت المحمدي والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.

ولفتت إلى أن العلماء الذين يشاركون فى الفعاليات من مصر، الأستاذ الدكتور عبدالحميد مدكور، أمين مجمع اللغة العربية والذى سيقدم موضوع "مفهوم الصحبة"، والدكتور أيمن الحجار الباحث بهيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، ممثلا عن مشيخة الازهر، حيث سيقدم موضوع "الصحبة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشارك الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الازهر السابق، بموضوع الصحبة بعد عصر النبوة، والدكتور يونس جوفروا، أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بفرنسا، حيث يشارك بموضوع التلقى: مفهومه وأنواعه ومراتبه، ويشارك العلامة المحدث الأستاذ الدكتور رفعت فوزى بكلمة تحمل عنوان "طريق النبوة وطريقة الولاية".