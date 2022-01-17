الإثنين 17 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ريم مصطفى تبدأ تصوير النسخة العربية من «Sutis»

ريم مصطفى
ريم مصطفى

بدأت الفنانة ريم مصطفى، تصوير أولى مشاهدها في مسلسل «Sutis بالعربي»، ويشارك في بطولته كل من؛ آسر ياسين، صبا مبارك، أحمد داود، محمد شاهين وتارا عماد، وهو من إخراج مريم أحمدي، وإشراف على الكتابة محمد حفظي، ورؤية وسيناريو وحوار محمد حفظي، محمد جلال، محمود نصار ونادين بدراوي.

«Sutis بالعربي» هو النسخة العربية من مسلسل أمريكي يحمل نفس الاسم، وتم عرض الموسم الأول منه عام 2011. 

ويُعد هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع بين ريم مصطفى وآسر ياسين بعد مسلسل "الثمانية"، المقرر عرضه قريبًا على منصة "شاهد" الإلكترونية.

من ناحيةٍ أخرى، انتهت ريم مصطفى، من عرض الموسم الأول من مسرحية "في نص الليل" بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث تُعد المسرحية التجربة الأولى لريم مصطفى على خشبة المسرح.

يأتي ذلك بعد أيامٍ قليلة من انضمام الفنانة الشابة ريم مصطفى، رسميًا إلى الفيلم الجديد "جروب الماميز" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا مع المنتج محمد رشيدي، لتقاسم النجمتين؛ غادة عادل وروبي، البطولة، حيث عقدا مؤخرًا العديد من الجلسات الفنية والتحضيرات استعدادًا للبدء في تصوير العمل يناير المقبل.

ريم مصطفى الفنانة ريم مصطفى تصوير مسلسل Sutis آسر ياسين أحمد داود ريم مصطفى تقتحم رمضان بفورمات أمريكية

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١٩٩٠-٢٠٢١

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